英國成交｜香港客買曼城3房屋 業主年半賺幅57%

早前英國7月宣佈港人BNO政策，掀起港人搶購英國樓的熱潮，但香港投資客早前已洞悉先機，入手英國二線城市的低水物業。英匯英國物業顧問葉桃樂指，該行於4月促成一宗成交，新買家為香港投資客。地點為曼城M9半獨立屋，室內面積約800呎，三房間隔，有前庭及後花園，屋齡約37年，成交價14.5萬鎊（約143萬港元）。

該物業座落曼城M9區，離市區約4英里，且靠近M60高速公路，該公路四通八達，幾乎經過所有曼城城市。

業主開價14萬英鎊（約138萬港元），雙方議價後，以14.5萬鎊（約143萬港元）成交。

原業主在2019年1月以大約9.3萬鎊（約91萬港元）買入，年半後轉手帳面賺幅為57%，扣除裝修費後估計賺幅為25%。當時英國實施禁足令，樓市成交量低企。

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