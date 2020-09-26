全球樓行●專欄︱動物移民由台灣轉軚飛英國（陳臻瑋）

最近，筆者接獲很多查詢，關於本身已辦理由香港移民台灣而突然轉飛英國的寵物主人，上星期便有一個成功的例子，不過也是一個棘手的個案。

由於寵物主人有逼切 需要帶同貓咪一起馬上起程，所以我們只有非常之短，甚至可說是根本不充足的作業時間。所有活體動物只能用貨機入境英國，主人希望在兩星期內幫他辦理好所有手續，包括預約獸醫、預訂乘客的機票、預約承運寵物的貨機、申請英國入境許可等程序。但受疫症影響，香港漁護署和英國相關的政府部門都只維持有限度服務，所以，在確定貨機是否接受承運寵物，英國海關和機場能否處理同一時間多隻寵物入境，就這兩方面已經花上四至五天的時間，而且每一個步驟都存在不可抗力的因素，隨時會有異動，故變數之大是遠超我們能控制的範圍之內。

一般做法，是待航空公司貨機部確認接受寵物承運之後，我們才申請動物健康證書。可是，主人定好的出發日期是不足以讓我們先確認以上各方面的條件後才申請健康證書，但只有一絲希望，主人也願意嘗試，先申請健康證書，即便他已知悉若被拒絕便須再次辦理相關手續。結果不如預期，由於作業時間不足，英國拒絕了寵物的入境要求，所以主人只好再定另一個日期，並再次辦理以上手續，幸好這次如願獲得各單位確認及批准，主人才可「如期」出發。筆者再一次強調，由主人提出轉飛英國，到成功出發，是兩星期內的事情！

總結這個案子的困難，主要是時間不足，而因為疫症導致未知數增加或程序延誤；還有，由於主要申請人當時已身在英國，由於存在時差問題，我們基本上是24小時on call的。

筆者以及公司各位同人，都希望協助主人和寵物順利到達新家園團聚，請預留充裕時間讓我們可以順利作業，以英國為例，則需時一個多月。而且，若飛英國，許多步驟都有其時限性和特定要求，以寵物登機籠為例也會因不同航空公司而有所差異。

筆者藉此給各位主人提示，現時因乘客不足，很多航空公司都轉用較小型的機種和削減航班以節省成本，在訂定出發日期時建議先與代辦顧問溝通，以制訂最好的方案。

下回跟大家分享一個讓筆者刻骨銘心的移民故事，也藉此讓主人更清楚評估其寶貝是否適合移民。

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