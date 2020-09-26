直擊恒大中心　軍裝警門外巡邏

【本報訊】陷入財困風波的中國恒大（3333），在2015年以125億向劉鑾雄旗下華人置業（127）購入現時的灣仔中國恒大中心，分6年付款，明年將要付清75億元餘額。記者昨日直擊恒大中心，發現大廈守衛森嚴，甚至有軍裝警守門口。

明年需付75億予華置

恒大在2015年以125億元向華置購美國萬通大廈，改名中國恒大中心，當時落定12.5億元，其後再付37.5億元，餘額分6年繳付，即明年要付清75億元款項。今年4月，消息指華置總部由恒大中心撤出，遷往大劉夫婦旗下銅鑼灣皇室大廈安達人壽大樓。去年有傳媒報道，華置在2018及2019年佔用恒大中心18%樓面，2018年租金約3,915.3萬元，翌年租金則增至6,402.7萬元，升幅逾六成。

昨午三時，記者直擊恒大中心，發現人流甚少，大堂有三名保安站崗，門外一白衫男子四處張望，記者稍為步近已被注意到，隨即有軍裝警員到場巡邏。至於恒大中心後門，就發現擺放警察雪糕筒及封鎖線。期間白衣男發現記者拍攝軍裝警員，即站立警員旁，似為刻意阻擋鏡頭。

恒大中心位於灣仔告士打道38號，旁為警察總部。大廈曾設為系內新盤售樓處，包括屯門珺瓏灣，不過記者昨日無見到任何代理及睇樓客出沒。至於寫字樓租賃，有地產代理指，由於近日「比較敏感」，代理疑被「封口」，不准提及有關消息。網上資料則顯示，恒大中心低層約1.7萬方呎單位叫租91.5萬元，呎租低見52元；另有2.74萬方呎高層海景戶，叫租156.4萬元，呎租57元。