魑魅魍魎｜李澤楷電盈重組乃共贏方案（十一少）

「小小超」李澤楷蟄伏多年，近月終於連環出擊，首先是8月初公佈電盈系重組，接着9月又傳出富衛保險擬上市，且跟美國Paypal創辦人Peter Thiel在美國搞SPAC（特殊目的收購公司），為未來大展拳腳留下伏筆，搞作多多的背後，明顯看出他這10年變得重視共贏的改變。

今次電盈重組，李澤楷不但讓股東獲得兩項分派：每股9.18仙，以及每1,000股電盈可獲85股盈大地產（432），較以往水平較高；他更以私人名義提出「自願現金部分要約」，以每股5.2元增持2%電盈，作價較當時溢價22.4%。

當中值得留意的是，整個時間表設計別出心裁，讓股東無在「股息」和「接受部分要約（Partial offer）」需二選一，既可袋到股息，之後也可以把股票以溢價賣給李澤楷，無意去賺「最後一個銅板」。

除此以外他還把有盈利的nowTV業務，以作價2.5億美元由電盈搬至香港電訊（6823），且表明考慮把俗稱「黃Viu」及串流音樂平台Moov的OTT業務分拆集資。香港電訊的股價雖暫時下跌，但只要經營得宜，注入業務後經調整現金流也會增加，長遠分派也會提升。

或許市場也察覺李澤楷的作風，較十多年前明顯不同，因為自宣佈方案至今，客觀效果是電盈股價升，也意味他成功以僅約8億元個人增持（部分要約）預算，為整體股東創造幾十億元價值，料最終能成功獲得50%獨立股東批准。

至於正在密鑼緊鼓搞上市的富衛，在去年先出手收購大都會人壽（Metlife）香港業務，之後又買下泰國匯商銀行人壽業務，似乎很快就會修成正果，獨立上市，讓他步入人生下個全新階段。

「我係會退休嗰種人，好同事會交予接棒……到60多歲，有好班子人才，應由他們上來。」李澤楷在電台節目《大學問》接受羅永聰訪問時如是說，而他今年已53歲，換句話說，他的新戰衣，很可能跟父親一樣，在退休後再披上。

十一少

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