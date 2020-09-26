創業起義｜英國建香港創辦人共同體（尹思哲）

美國大選前夕，台海局勢緊張，已去到兵凶戰危、瀕臨熱戰邊緣的階段，稍一不慎，或真會來個當年八國聯軍的翻版。

香港人的危機意識特別敏銳，堪稱是移民民族。在歷史上，50年代至中國改革開放前，大量人為逃避共產黨統治，當年逃到英屬香港。這批人的後裔，自然也繼承了走難的本領。

最近，就有幾位朋友來我家附近睇樓，我也跟著一起去，就很感受到，現在的英國樓市，情況跟半年之前，已經是完全不同。

首先，我所住的城鎮米爾頓凱恩斯，雖離倫敦不遠，但比起曼徹斯特、伯明翰甚至劍橋牛津等都要冷門，並不算最多港人認識。然而，睇樓期間竟也遇上港人，排隊在我們後面，等著看同一間屋；至於去到另一間屋，出價的競爭對手，同樣也是香港人。

其實不難感覺到，相比半年之前，附近的成交變得更快，不少盤源，在放出僅僅數天之內就已出售，就算是同一個屋苑，業主的叫價，比起過往也就更高了。相信是香港人及其深不見底的購買力，帶來了影響。

若要保持良性的影響力，香港人除了投資買樓以外，也好應該建設當地社會，例如我的一些朋友，千里迢迢來到英國創業，其中有人將公司搬到英國，也有全新的由零開始創業。有人搞零售，有人做教育，有人做餐飲，當然也有不少是科技領域的創辦人。

而我自己，隨著越來越多朋友在這邊落地，也參與了一些項目，幫手連結英國當地的創業者社群，以及這裡的Coworking space，希望可以結成一個香港創辦人共同體，可以發揮各自的專長，彼此技能互換也好，揾工揾樓揾學校也好，總之就人多好辦事。

現在有個痛點就是，不少創辦人朋友來到英國，不管是倫敦劍橋愛丁堡也好，問我有沒有當地的活動或圈子能參與，目前似乎仍缺一個香港創辦人的聚腳點，目前我們已經在努力當中，希望很快可以再跟大家分享。

尹思哲

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