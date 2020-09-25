六新盤混戰　Wetland收2,300票

【本報訊】限聚令放寬，發展商趁機推盤，本月最後一個周末相當旺場，今日共有六個新盤開賣，涉及逾700伙單位供應，料為今年5月以來最旺周末。

新地（016）天水圍Wetland Seasons Park 3期今日共推出226伙貨尾應市，其中第3期推出192伙，有165伙以價單開售，截收2,300票，超額認購13倍，另有27伙特色戶招標，已盡推項目所有單位。

長實（1113）日出康城Sea to Sky今日重推285伙貨尾，折實平均呎價17,459元，主打三房戶，涉189伙。入場單位3座5樓G室，實用面積474方呎，折實686.8萬元，呎價14,489元，整批單位定價計市值48億元。消息指，項目昨累收逾1,000票，超額認購2.5倍。

恒地（012）西營盤藝里坊．2號今日次輪開售72伙，市場指，計及上輪收票，項目累收逾920票，超額認購12倍。

海珀今開售首批50伙

德祥集團（199）及市建局合作的深水埗單幢盤海珀，今日首輪開售50伙，單位折實平均呎價20,201元，貴同區新盤逾兩成，折實價536.7萬至972.5萬元；累收192票，超額認購2.8倍。

至於萬科屯門上源今日起推售87伙貨尾，當中14伙以先到先得形式發售。九建（034）西營盤63 Pokfulam本周有6伙單位撻大定，共殺定600萬元，該6伙單位今日重推。

另外，深陷財困負面消息的恒大（3333），旗下樓盤近日銷情平平，其中屯門掃管笏珺瓏灣本周三推出印花稅折扣，最高為樓價3%，購兩房以下首50名買家可獲最高3.5萬優惠券，新優惠將於今日起實施。