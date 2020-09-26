資策兩項目申改劃住宅

【本報訊】土地資源短缺，日內城規會接獲多個改劃申請。其中資本策略（497）申請多宗改劃，包括九龍諾富特酒店及元朗宏業東街麗新元朗中心，涉及285伙及828伙住宅單位。

資本策略及其合作夥伴就元朗宏業東街麗新元朗中心，向城規會申請改劃用途，改成兩幢24層高住宅大樓及1幢3層高非住宅物業。項目地盤面積7.8萬方呎，以5倍住宅地積比及0.22倍非住用地積比發展，住宅樓面面積為39.1萬方呎，非住用樓面面積則為1.7萬方呎，提供828個住宅單位，平均每個單位面積為472.6方呎。

同時，資本策略旗下九龍諾富特酒店，兩年前亦已經獲得屋宇署圖則作酒店及住宅用途。惟本港旅遊業前景黯淡，最新發展商決定不再發展成為酒店，改作發展辦公室及住宅用途。

發展商向城規會申請，將地盤面積2.12萬方呎的九龍諾富特酒店，由商業酒店改成辦公室及分層住宅用途。以6倍地積比發展住宅及非住宅用途，令兩者樓面面積分別都為12.7萬方呎。項目將發展成1幢28層高住宅物業，包括地下及3層地庫。其中8樓以上為住宅單位，共提供285伙住宅。

洪水橋公屋申放寬地積比

另外，房協最新向城規會申請，放寬洪水橋/厦村新發展區安置屋邨住用地積比率限制，建議由5.5倍增加至6.5倍，令房屋供應增加430伙至2,600伙。地段地盤面積約20萬方呎，包括14萬方呎政府土地等，放寬住用地積比至6.5倍能讓住用樓面增加至130.57萬方呎。項目將發展為1幢住用及5幢綜合用途大樓，分別涉及900伙租住公屋及1,700伙資助房屋，預計於2024/2025年入住。