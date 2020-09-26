倒錢落海｜Wetland 3期首錄撻定 新地殺定逾82萬元

新盤在周末火熱開售，新地（016）天水圍Wetland Seasons Park 3期今日開售192伙，單日至少沽出140伙。但有人歡喜有人愁，同盤上周首輪發售，最新有2宗撻定個案出現，為項目首錄撻定，殺定逾82萬元。

一手成交紀錄冊顯示，Wetland Seasons Park 3期 1座2樓A2室，實用面積714方呎，3房套房連儲物室間隔，上周六以988.05萬元售出，呎價13,838元。交易最新今日終止，料損失5%定金即49.4025萬元。

另一伙是7座3樓A2室，實用面積446方呎，2房間隔，同於上周六以660.06萬元售出，呎價14,800元。交易最新再無進展，料損失33.003萬元定金。以上兩個買家均採用建築期付款計劃。

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