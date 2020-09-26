首家外資基金｜BlackRock CEO︰希望為中國人建全球退休金計劃

美國基金貝萊德（BlackRock）CEO Larry Fink，今早出席上海舉行的全球財富管理論壇，根據內媒引述，Fink在會上致辭時表示，隨著中國金融市場越來越開放，集團有意為中國的存戶和退休人士，共同打造一個全球退休金計劃。

貝萊德早前在8月獲中證監批准，在上海設立全資擁有的公募基金管理公司，是首批在內地獲全資擁有的外資基金，預計6個月內可正式經營。根據公告，貝萊德基金註冊資本金為3億元人民幣，註冊地為上海市，公司經營範圍為公開募集證券投資基金管理、基金銷售、私募資產管理和中國證監會許可的其他業務。

貝萊德在內地跟中國銀行（3988）合資設有公募基金公司「中銀基金管理」，亦與新加坡主權基金淡馬錫、建設銀行（939）成立財富管理合資企業。

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