全球樓行●專欄︱真的可以逃離倫敦？（Billy Wong）

英國疫情出現急速反彈，原先準備逐步放寬限聚，希望令經濟盡早恢復的英國首相莊漢生，被迫宣佈再次收縮限聚措施。英國政府前陣子已經開始發功，鼓勵市民從回辦公室上班。不過，在家工作這股力量肯定已經漸成為趨勢，對於港人熱愛的英國倫敦商業區附近的買樓收租（Buy to let）多層大廈住宅物業，長遠而言可能會有一定的影響。有意投資倫敦物業的朋友，必須留意著市場這方面的變化。

在疫情下，如果市民長期在家工作，倫敦市中心（CBD）內的一切經濟活動將會大受影響。英國政府擔心市中心會淪為一個「鬼城」，故大力吹奏重回辦公室，以保經濟和就業。可是在第二波疫情下，又要再次轉軚。在家工作的上班族，因不會再需要每天乘車到市中心地段上班，亦自然不會在該處用餐和消費。那對於交通、餐飲和傳統零售業，都會造成巨大的衝擊。在過去幾個月的傳媒報道中可以看到，英國民眾在工作崗位合適的情況下，似乎非常接受在家工作的安排。

根據一份智庫組織的調查，有九成曾在家工作的受訪人士，都希望日後可以全面地或至少可以在某程度上，繼續在家工作。大部分的僱主亦表示會在一段時間內，繼續安排員工在家工作。主要原因是在疫情蔓延的情況下，無法在辦公室空間下，讓員工合規和安全地保障社交距離。同時間，大部分僱主都認為，在適當的管理下，生產力並不會顯著下降，甚至更有效率。不過，一些傳統或專業服務有關的大型企業就表示，在疫症過後必定會重回辦公室。因為他們一直以來，為了促進生產力，投放了大量資源在辦公室的裝潢、設計、傢俬、器材、人手和工作編配等等，而這些都只可能在辦公室內發生。

事實上，在目前的境況下，由於不少倫敦人都自覺重返辦公室無期，紛紛都逃離倫敦，搬到近郊的地區，享受更綠化和更大空間的生活。尤其在疫情下的禁足令，更令到他們覺得那個只得數百呎，在高樓大廈內的斗室，猶如一個在市中心的囚室一般。地產新聞報道中看到，過去一段時間，近郊地區物業，無論是租是買，查詢量都急升，成交亦價量齊升。因為當交通費和時間不再是問題，搬到樓價和租金較平的近郊，以更平價錢得到更理想的生活環境，似乎是理想當然。

當然，在這個階段宣佈CBD概念之死，或者其歷史任務已經完成，暫時似乎是言之尚早。不過，兩股新舊的勢力，就肯定已經在拉鋸之中。不過，如果疫情令僱員因長期家工作，而變成一個習慣。那麼，當這個趨勢變成一個既定現象後，整個倫敦市中心的生態，可能已經出現了天翻地覆的變化。

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