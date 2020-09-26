趣blogblog｜萬億恒債如何煉成的（股榮）

姑勿論恒大（3333）日前流出文件屬真屬偽，但其中一個「亮點」，是披露了所有欠銀行、信託及發債規模資料，金額合共是8,355億元（人民幣．下同），數字與恒大截至6月底止中期報告中，總借款（一年內歸還：3,957億，一年後歸還：4,398億元）吻合。

恒大總負債近兩萬億元，當中總借貸是8,355億元，相當於接近萬億港元。撇除逾2,300億高息債券，及3,600億元信託金融機構放貸（貴利息），向銀行借貸規模約2,300億元，境內銀行有75間，境外銀行（主要是香港）有8間。內銀股價今年重挫，但股價跌多跌少，某程度與貸款質素掛鈎，肯大額放貸予恒大的，企業管治以至風險承擔，都屬較差，這由股價可以印證。

據市場流傳名單，借得最多的內銀是二線行民生銀行（1988），涉額近300億元，今年股價累跌三成，其次是四大行、以低質見稱的農行（1288），借貸約157億元，另一間借較多的四大行是工行（1398），金額約百億元，兩大行年間股價瀉三成，跑輸另外兩間大行。中信銀行（998）計及境外，合共向恒大放貸131億元，股價年內累挫36%。

大行借得多，相對本身總借貸比重仍是很低，但部分三四線、城鎮級內銀，居然動輒借近百億予恒大，包括浙商銀行（2016）、江西銀行（1916）及盛京銀行（2066），這些股份跌幅較少，甚至上升，原因是根本無散戶參與，純綷自家樂園。

沒錯，內銀今年仍維持派高息，部分高見10厘，但高息背後，卻是賺息蝕價，彌補不了損失。甚至乎，過去10年上市的內銀，差不多全數潛水，現價仍遠低於招股價。如民行較定價低54%，信行亦輸一半，農行較招股價低25%。

上周寫過一篇題為：「大到不能倒」 抑或被「鬥地主」，講述恒大許家印上市前夕加入彤叔「鋤D會」。往後部份D腳仍然「有來有往」，而最近一單，涉事單位包括了向恒大借第十多錢的盛京銀行。

2014年盛京銀行在港IPO集資逾百億，引入周大福、張松橋、及中策集團等基礎投資者。恒大自2016年開始掃入盛京，成為最大股東，不過礙於公眾持股最低水平監管規定，恒大將5.77億股H股（近70億元）賣予大劉旗下華置，當時盛京股價雖跌至8元以下，但華置仍以恒大買入原價每股12元溢價承接，之後又將整批股份以約70億元代價出售給甘比，同時以派特別息形式「補貼」她近28億元。

2017年，甘比大手沽出2億股盛京股份，張松橋和眾安保險（6060）董事長歐亞平於相若時間先後買入。今年初，甘比以每股6.5元減持9,000萬股盛京銀行，持股比例降至5%以下，並由張松橋同日接貨。

時間推前至去年6月，恒大以每股6元認購盛京22億股內資股新股，總代價132億元，同時配發H股予「仙股大王」孫粗洪及維他奶後人羅琪茵，溢價兩成認購，涉及48億元人幣 。盛京銀行當時表示，所得資金將用作增加核心資本，支持業務持續增長。

鋤D會又好，地主會又好，這類小圈子涉及的股票，一律不會沾手。跌得多試撈底，可能越撈越低，欲反手沽空，但他們朋友多齊心合力下，隨時挾死無命賠，以往亦發生過好多次，建議大家避之則吉，食下花生算了。

股榮

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