美股基金一周走資逾兩千億

【本報綜合報道】美國經濟數據表現較預期遜色，還有美銀追蹤資金流向統計顯示，美股基金於一周內「失血」258億美元（約2,012億港元）流走，規模是歷來第三最多，消息令紐約股市無法承接周四尾市升勢，道指早段曾跌180點。

耐用品定單數據遜色

美國商務部公佈，8月耐用品定單按月升0.4%，連升四個月，惟表現遜市場升1.2%，7月耐用品定單按月升3.2%。反映製造業整體前景、扣除國防用品後的耐用品定單於上月按月升1.8%。

美銀昨日公佈每周資金流向報告，截至周三（23日），投資者從美國股票基金撤資258億美元，為歷來第三大規模。

美銀首席投資策略師Michael Hartnett表示，美股於本月跌市並不意味步入熊市，反而屬健康調整。另一方面，避險工具債券及黃金基金，分別錄得13億及14億美元淨流入。

本港昨晚約10時15分，美股個別發展，道指報26809點，跌8點或0.04%；標普500報3250點，升4點或0.14%；納斯達克指數升58點或0.55，報10731點。

美元持續造好，暫守94.5水平以上。美滙指數最多曾升0.3%至94.636，為兩個月最高。

金價和銀價回軟至八周低位，現貨金報每盎斯1,855.31美元，跌0.65% ; 現貨銀報每盎斯22.768，跌1.64%。