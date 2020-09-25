全球樓行｜LOTR不能申請身份證 難揾工租屋

英國政府周二（22日）在官方網站更新港人BNO簽證詳情，當中提及到合乎BNO資格港人如欲申請LOTR，可攜其子女、子女的配偶和其子女一同入境，意味著港人有BNO就可「三代同堂」移英。LOTR申請者可取得6個月的居留期，期間可在英國工作和讀書，之後直接在當地申請港人BNO簽證。

雖然英國再次「放水」，但LOTR不是簽證，也沒有當地居民身份，在英國租屋、找學校或會寸步維艱。早前成功以LOTR入境的港人YM指，一些業主會擔心LOTR申請者只會租半年，或者沒有工作，難保證租金來源，未必願意出租予LOTR港人。雖然YM已在英國買樓，但暫未可以入住，為省卻租屋煩惱，一家三口只好暫住Airbnb，惟報讀當地學校和開銀行戶口均需要地址證明，他們當務之急要儘快入伙，才能替女兒報讀學校。

另外，部分僱主或業主要求港人提供NI（National Insurance Number）或BRP（Biometric Residence Permit）。NI可解作國家保險號碼，一般被英國政府用作稅收紀錄；BRP則可解作生物識別居留卡，等同香港的身份證。

YM指，LOTR入境者可以申請NI，但疫情或會影響面試和批核進度，港人未必能求職前申請到NI；至於BRP則只有簽證期限為6個月以上的人才可以申請，以LOTR入境則未符合資格，只能在明年1月申請港人BNO簽證時才可申請BRP，意味著LOTR入境者雖然有權利在英國居留和工作，實際上可能處處碰壁。

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