經濟學玄理｜ 買樓揀邊區好？（白雪）

疫情有緩和迹象，限聚令再度放寬，街上人流、食肆、戲院等立即變旺，當然有個地方亦同樣變旺，就是賣樓現場，事關香港人的文化，買樓上車至上。如近日天水圍濕地公園新盤為例，第3期的呎價貴過第1、2期近15%，平均每呎約13000元，都無阻大家的入市意欲，而最新加推第6號價單，折實平均呎價近14000元，人們不禁要問，連大西北蚊型單位都要400多萬元入場費，可以說「又遠又貴」，樓市畸形程度十分恐怖。今日要討論的題目並非未來樓價走勢及發展，而是要教你做一個精明投資者，買樓都要選對地區，可以為你帶來不錯的收獲。

在未來九運2024年至2043年二十年時間，究竟哪個地區會丁財兩旺？樓價會有不錯的升幅？以香港過去的發展來印證，七運時間1984年至2003年利西方見山 ，東方見水，所以香港島的東區逐漸興旺。正所謂山管人丁水管財，財星（東方見水）落在原本是平民區的東區，即利平民上位及財富轉移，東區大型屋苑如太古城和杏花村的樓價持續上升，亦有不少人指，住在那些地區越住越發，越住越旺，不論在工作上，甚至財富增值也是。

八運時間2004年至2023年利東北見山，西南見水，而香港島的西南方為富豪聚居之地，所以有錢的更有錢，樓價亦不斷上升，如西半山、南區的樓價屢創新高。另外，九龍站也是西南見水，所以附近四周由大角嘴以至九龍站一帶，這二十年間樓價亦不斷創新高，如果早年買入的朋友，現在已經是豬籠入水。

到九運的時間，是利南方見山，北方見水，但是，香港要有以上條件的區域不多，因為香港北方是面向大陸，水份短缺，亦即代表財力不足，不論整個香港發展，以致樓價升幅可能逐漸放慢。如果要選擇一些潛力地區，相信是港島西區、中區及東區一帶，和上水、粉嶺、馬鞍山、沙頭角和古洞北等，反而九龍區潛力地區欠奉，所以大家將來置業或者想投機炒賣物業，不妨可以留意以上地區。

就算大家想離開香港，移民去其他地方，這個九運買樓法也適用，不論你是海外自住還是投資，也值得參考一下。世界上擁有北水的地區很多，如加拿大、俄羅斯、澳洲、北歐、芬蘭、瑞典、挪威等，亞洲方面有台灣、印尼、汶萊等，未來十多年的GDP和經濟民生等各方面增速也較其他國家為好，不論投資、置業等也是首選。

白雪

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