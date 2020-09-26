【灣區風情】京保許家印貶李嘉誠 - 程凱

中國恒大（3333）近日驚現爆煲傳聞，這間以銷售額計全中國最大的內房，半年收入高達2,666億元（人民幣．下同），絕對是大到不能倒的地位。內地媒體亦已統一口徑保中國恒大，齊齊指出有人惡意在網上散播謠言，但完全無視中國恒大背負着兩萬億元巨債的風險。

另一邊廂，內地繼續追擊李嘉誠，又是網上流出一份洩密文件，指稱和記黃埔地產（成都）涉囤盤被禁融資貸款；不過官方這次沒有闢謠，反而證實事件，然後透過輿論對李嘉誠窮追猛打，質疑他為何又一次成功「金蟬脫殼」，竟然剛巧賣出相關涉案的附屬公司。

港商被邊緣化，是不爭的事實，但中共每每以政治凌駕商業現實，這是自掘墳墓的行為。

明明中國的房地產市場已充斥泡沫，把泡沫無限放大的罪魁禍首正是內房。中國恒大就是以「滾雪球」方式，不斷靠借貸集資來高速發展；由2009年來港上市，到2016年以回A上市吸引戰略投資者注資，手法如出一轍。而雪球亦越滾越大，如今更慘情地要七折賣樓還債。

中共自知內房危機，過去幾年一直阻撓內房在A股上市，甚至定下「三道紅線」，急需內房企業減債，這亦間接令中國恒大陷入了這次債務危機。

中國恒大目前總借貸8,355億元，總負債更達兩萬億元，淨負債率高達200%；中國恒大的債務問題，已屬官方定下的危險級別。可是，相比官方對李嘉誠的態度，當局似乎對許家印仍相當寬容，甚至有意批准恒大汽車（708）到上海科創板上市，縱容再用新名目向市場集資還債。

李嘉誠是否刻意囤地囤盤不得而知，但面對內地樓市風險時放慢發展步伐，甚至賣盤及早離場，這是誠哥老人家的商業智慧。

中國面對內憂外患，經濟疲弱，到底國家應繼續如許家印般揮霍，以債養債，解決當前危機，還是學習李嘉誠的審時度勢，靠圓滑的交際手腕打天下，條路自己揀吧。

程凱

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