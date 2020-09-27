中芯被禁｜內媒質疑消息準確性 分析：難以估計支持位

路透社昨晚報道稱，美國政府稱出口給中芯國際（0981）的設備存在用於軍事的風險，已經對公司施加出口限制，令中芯國際成為繼華為之後，第二間遭到美國貿易限制的頂尖中國科技企業。中芯回應指，未收到此類官方消息，重申公司只為民用和商用的終端用戶提供産品及服務，沒有為任何軍用終端用戶生産。

今日有內媒《東方網》反擊報道，指目前美國商務部並未在其官方網站亦或是社交媒體發布類似文件，美國政府也未就此事發布相關官方消息。報道引述制裁文件提到晶圓代工廠LFoundry，中芯已在去年出售；而美國商務部的禁令通常都會設一個長達數月的緩衝期，以此來保護美方企業的利益。但這份文件表意模糊，質疑消息準確性。

耀才證券研究部總監植耀輝表示，現階段美國暫時未提供實質證據支持中芯設備用於軍事，事件對公司影響要視乎之後的演化。但如制裁屬實，會對中芯構成重大影響。公司股價由近月高位逾40元跌穿至上周五收市18.58元。他表示，難以估計其支持位。加上近日科技股跌勢較急，現階段不宜沾手。

大市方面，植耀輝指本周港股只有三個交易日，受假期氣氛影響，加上缺乏北水關係，料穿23,000機會仍大。本周亦有首場美國總統大選辯論，要留意特朗普會否到時再打制裁牌，料市況仍十分凶險。

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