圓方集｜分拆「阿爺」 談何容易（張宗永）

「亞爺」不一定是指中南海，這裏談的也不是國安法。

香港的交易員，喜歡替銀行起別名，例如渣打叫「揸兜」，東京銀行是「皇軍」，大通銀行叫「踩屎」，滙豐是最威武：被稱為「亞爺」。

滙控（005）股價早前跌破海嘯價，震動全城。滙豐大跌的主要原因有兩個：一是網上傳出她被美國政府定案「涉嫌可疑戶口活動」的銀行之一。其實這已經是2013/2014年的舊聞，事緣滙豐容許龐氏騙局客戶通過滙豐戶口轉帳。較新鮮和俱影響力的是黨媒《環球時報》發表文章指滙豐很有可能被中國列在「不可靠實體清單」。

滙控在中美交戰中受靶已經不是新聞。一女又焉能侍二夫，常理是分居。所以很多人覺得滙豐應該分拆包括香港在內的的亞洲業務，這種說法甚得香港人支持。 然而，要取媚也要看對方收不收貨。如果單單是分拆後的「滙豐亞洲」向北京效忠，控股的倫敦總部仍然親西方，縱使分拆可以在經濟上釋放潛在價值，政治上北京未必賣賬。

鼓吹分拆的也忽略了大銀行的管理文化。銀行業務複雜，股東非常依賴管理層，而高管的權力亦很大，滙豐自從上世紀九十年代遷冊之後，業務日趨國際及多元化，十二年前金融海嘯以還，滙豐已經將國際業務收縮，今天大中華區佔滙豐的業務超過一半。一直有不少聲音叫她要遷冊回歸香港，但一直未成事。其中一個原因是滙控的管理層主要都是洋人。

滙控當然是英國人的銀行，我在滙控的網站看他們的高管，CEO之外的14人中，王冬勝是首席亦是唯一的華人代表。我查不到次一層的Group General Manager的華人比例，我估計不高於10%。如果滙豐真的分拆，華洋有別，香港和中國的業務可能不再歸自己管，剩下來的業務頂多都只是一家二流跨國商業銀行，你會願意自己被如斯降格嗎?

終歸一句，滙豐又「點只係股票咁簡單」。這品牌在香港人心中仍依然有價。股價上落本為平常事，將太多的感情投放在一隻股票，不是聰明的做法。十多年前的金融海嘯，曾經有股評人為滙豐股票流淚。今天，香港人心裡仍然是放不下滙豐。

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