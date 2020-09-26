三房戶累劈11%　太古城1,240萬沽

【本報訊】周末多個新盤同時開售，搶盡風頭，二手交投相對比較疏落；其中港島區指標屋苑鰂魚涌太古城，周末最新錄得交易，前後要減價160萬元才能成交。

中原地產趙鴻運表示，太古城華山閣中層B室，實用面積685方呎，三房套房間隔；原業主6月底以1,400萬元放盤，於上月中減至1,320萬元，最終新近以1,240萬元把單位沽出，累減160萬元，減價幅度達11%，但仍屬市價成交。

新都城減60萬易手

此外，將軍澳康成商場落成，帶動日出康城屋苑二手及租務，但同區其他樓盤則較有壓力。利嘉閣分行經理黃金欽指出，將軍澳新都城二期11座中層H室新近要減價8%成交；單位實用面積約441方呎，兩房間隔，原業主今年4月開始放售，叫價780萬元，最終日前以720萬元易手，減價60萬元或8%，呎價16,327元。

近日大角嘴一帶多個新盤推出，帶動區內二手交投。港置曾家輝表示，大角嘴港灣豪庭最新錄得10座中層H室，兩房間隔單位，實用面積347方呎，以650萬元放盤兩星期後獲外區客接洽，減價20萬元以630萬元售出，呎價18,156元。

另外，中原地產胡耀祖表示，馬鞍山銀湖．天峰最新錄1座高層E室易手，單位實用面積554方呎，兩房間隔，議價後以842萬元售，實用平均呎價15,199元；屋苑同類1座高層E室，今年4月時以835萬元沽出，呎價15,099元，是次屬市價成交。