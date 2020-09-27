智取大市｜恒大恐演變股市危機（晉佳）

恒大（3333）極力否認要求廣東省打救，但市場反正恐慌了。星期五恒大嘅境內債同境外債價分別下跌約兩成同一成，呢個先係最大問題，比起股價急跌同埋傳聞報告本身嘅衝擊力更大。

境內債急跌，一方面證明許家印缺水維穩失敗，另一方面證明市場流動性比想像中緊張。以目前債價去睇，投資者對恒大信心已失，除非許家印霎時間有能力令債價回穩，或者中央迅速出手擺平，否則恒大將失去再融資能力，更有可能動搖住宅買家對恒大如期交樓嘅信心，影響銷售，越拖得耐，問題越冇可能由恒大獨力解決。報告本身未經證實，但係短短一日內，恒大要救亡已經變為事實。

一間全國性大企業嘅巨型負債泡沫，必然要由中央出手，要孭起恒大巨債，要銀行各自承擔，又或者中央出錢拆掂佢，當中要為恒大提供幾千億嘅低息貸款，仲要限制恒大日後不能過度擴充，呢個已經假設恒大嘅賬目本身一啲水份都冇，你信，市場都未必信。

要留意嚟緊周一恒大債表現，再跌就會拖累港股同A股跌得更快。星期五恒指跌得唔多，但個股跌勢頗為全面，假若中央冇快速回應事件，港股短期內可能變成要錢唔要貨。

睇返周五美股反彈，但中概股都要逆市跌，睇嚟美股同港股短期內將會走背馳，港股可能要等下個特價時段出現，形成撈底機會先出手。

晉佳

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