金融fact-check｜恒大試沙煲（戚風生）

網上一份恒大（3333）聲稱是假的「重組文件」（下稱文件），羅列出恒大的債務狀況。恒大債台高築不是新鮮事，反而文件中向政府㦝求回歸A股的理據更有可觀性。試試換阿爺個腦諗嘢，該如何分析?

「大得不能倒」—這是文件說服/威脅政府的最重要理據。G20對大得不能倒的金融機構有定義，粗俗講就是這類公司一旦執笠不但累及街坊，更是冚包散式震散金融系統和整體經濟，又即是造成系統性風險。恒大的大，是債務數字很大;但論對經濟和金融市場影響力，遠遠不是大得不能倒那種大。

根據文件羅列出恒大四條大債，分別是信託（3,600億）、銀行（2,300億）、內地債券（500億）及海外債券（1,800億）。前兩者加起來5,000億，是大數目，但內地第二季金融機構人民幣貸款餘額有165萬億，這等如一個借了五千蚊的債仔，走去同借出165萬元街數的大耳窿講:「我還唔到債，你等攬炒啦」般搞笑。而且，我估計恒大向信託和銀行借貸都有資產（主要為土地）做抵押，就算執笠違約，信託和銀行也不是渣都無。

恒大債券持有人損失可能慘重一點，但區區500億人仔，相比內地債市規模105萬億人仔，絕對爆得起。至於海外債券（多為美元債）如果爆煲，無疑波及其他內房企業，但主場不在內地，故不屬於阿爺眼中的系統性風險。

文件的另一個理據，是恒大執笠將影響到八千多間企業，造成破產風險。恒大財務報表中有近8,000億街數，列作為流動負債，確實非常驚人。這個理據有力，可是不足以支持發行A股的結論。

文件建議回歸A股抽水，等如同大耳窿講「你唔俾生活費我，我邊有錢還債俾你」。聽落有理，但倘若上市後有乜冬瓜豆腐，那豈非自我實現了大得不能倒的預言，將系統性風險由銀行延伸至股市?這也是阿爺不讓其他內房股發股的原因吧。

再講，阿爺也不是傻B。恒大雖然負債2萬億元，但並不是負資產公司啊。賣產減債是選擇之一，例如加大折扣賣樓，甚至向同行賣地，都可以達到債務一身輕。再不然，像綠城（3900）易手一樣，又得。

要不來個海外債券違約，犧牲鋤D會等海外投資者總好過犧牲A股股民，對不對?這才是愛國企業的應有表現!

恒大主席許家印這樣精幹老練，不可能如此不識國家大體，寫到這裡，我也開始相信重組文件是假的了。

戚風生

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