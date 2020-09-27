華為危機｜傳因晶片斷供 摺疊手機無法推出 分析：最壞情況退出手機市場

今日在內媒「矽谷分析獅」報道，由於美國對華為晶片禁令短期內無法讓步，公司正在調整旗下後續手機的更新計劃。

報道引述供應鏈在最新的消息中提到，華為正在計劃推出摺疊式手機Mate X2，原定在今年底上市，但因搭載麒麟5nm晶片，同時手機有一部分是三星供應螢幕，禁令升級後，公司決定取消推出。

分析指，由於華為備貨麒麟5nm晶片不到900萬顆，僅僅夠Mate 40系列使用，現實不允許再推出新款高階新機，反映捉襟見肘高端晶片備貨量，已經嚴重限制華為手機更新節奏。

亦有消息稱，摺疊手機這種研發週期長、研發費用高的產品，前期華為已經投入了相當多的精力研發，最後情況可能是簡單發佈，但最終不會太多供貨，直到禁令有所緩和。

天風國際旗下分析師郭明錤表示，升級的禁令讓華為遭受了嚴重的打擊，而最好情況是華為市佔率降低，最壞情況是華為退出手機市場，而Apple（蘋果）、OPPO 、vivo與小米（1810）長期可望提升市佔。

分析料，2021年華為智能手機出貨量只有5,000萬部左右。而公司2019年出貨2.4億部智能手機，預計今年出貨量為1.9億部，公司將要面臨出貨量近80％的斷崖式暴跌。

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