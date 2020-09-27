笑到最後｜中芯禁運見證買中概股搵自己笨（高明）

中芯（981）遭到美國政府列為出口管制對象，有關制裁內容或晶片幾多納米，應有其他專家講，高明反而想借中芯被制裁，講吓近期興起買美股嘅一種歪風，就係去到美股市場樂此不疲咁買中概股。

好似有日股領袖喺節目問高明，京東（9618）應該美國定香港買？高明雖然從無買過京東，但即刻就答香港買。人哋喺美國上得好哋哋，無啦啦返香港上，仲要唔係個別一隻，係一堆，一定係聞到燶味，先縮返去主場。反正香港都買到，無理由做散仔要逆流返去險境。

情況正如去旅行，都唔會特登去搵唐人街餐館食飯，又或去美國留學但日日走堂去唐人街打滾。難得資金得到釋放，去到美國，又買返中概股。點解一開始唔喺買ATMX、比亞迪（1211）？兜個圈做人開心啲？

站喺大中華角度，點解美帝會狙擊華為？一定係不想中國強大，而華為嘅手機又同蘋果有得比，於是美帝就要阻止華為崛起。

相同標準，一樣解釋到TikTok同中芯，兩者都係行業嘅巨人，特別係中芯，完全去美國化年底已可製造40納米晶片，難怪美帝要出口管制。

5G機站、手機、社交平台、晶片代工，下一個被對付對象，不外乎係AI或者電動車，中國嘅電動車發展，淨係睇股價，已有挑戰美國嘅實力，咁你話風險大定細？電動車嘅自動駕駛，需要先進嘅晶片技術，打壓中芯，估計中國國內電動車發展間接已受影響。如果下一步直接對中國電動車入面嘅零件進行出口管制，未必阻唔到中國電動車發展，但下一步嘅自動駕駛就會被拋離。又例如蔚萊自動駕駛嘅Nio Pilot，係用Intel(INTC)旗下Mobilieye。

美國上嘅中概股惟一優點，就係較多中文資料，分析會方便啲，但又點夠香港上嘅中概股多中文資料呢？所謂我討厭政治，只係想賺錢，未有中芯禁運前已知，美國上嘅中概股好危險，同一個概念，孭多一層制裁風險，係咪搵自己笨？

（證監持牌，持有蘋果）

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