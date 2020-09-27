【投資導航】中美冷戰揭示晶片在新經濟發展重要性，剛好全球晶片市場變天，今年底新GPU及CPU推出、以iPhone 12為指標的5G手機、新遊戲主機推出、5G及自動汽車等，加上華為被禁晶片，晶片需求有增無減，藉9月大市調整，在晶片股中尋寶。

綜合型英特爾技術被超前、AMD在x86中央處理器上取得七年來最大市佔、台積電代工技術領先、Nvidia收購Arm亦進軍手機處理器市場，晶片業進一步「去大台化」，行業洗牌現新機會。年初至今，全球其中一個當炒板塊為晶片股，Nvidia及AMD升逾倍及逾六成，相對標普升0.19%及納指升18.85%，絕對跑贏大市。就算港股市場，一樣有中芯（981）升逾六成，同期恒指跌逾一成七。

晶片產業鏈粗略分上中下游，上游為架構專利及設計，包括英國Arm、Nvidia、AMD及高通等，皆為無廠晶片商；中游負責代工製造晶片廠，如台積電只接訂單製晶片；下游則是測試、基板等組裝。

移動裝置仍是增長來源，市場一般將先進性跟納米掛鈎，納米越細、效能越強、耗能越少。香港資訊科技商會榮譽會長方保橋指，三星及聯發科技術未及台積電，相同5納米，台積電功能最高。以產品計，高通Snapdragon最新為7納米；蘋果A14及華為麒麟晶片則達5納米，同由台積電代工。中芯現時為14納米，追至7納米保守估計要兩三年。

資深科技管理投資者劉民輝認為，晶片生態系統「冇乜點變」，是投資者對晶片股有偏見，現時當它們是Google及Tesla等科技股炒，其實有分別。近一年財經界談及晶片的納米、英特爾落後，劉民輝認為，因需求在移動裝置上，而英特爾不擅長做手機處理器，電腦晶片亦不需特別細以追求低耗能。

德州儀器25倍PE「合理」

以升幅及市盈率計，上游設計商爆發力最強，Nvidia最新發佈顯示卡系列GeForce RTX 30，價錢接近上一代但表現倍增，加上接近從日本軟銀收購Arm架構，市值達3,122億美元，大幅跑贏英特爾的2,124億美元。劉民輝補充，Nvidia用硬件推動AI晶片，若併購Arm該環節會被壟斷，估計併購不能通過反壟斷審批。

相對而言，綜合晶片企業今年未有受惠炒風，而下游則多是台、日企業；估值相對偏低的要數德州儀器，25倍PE變得「合理」，手機晶片亦僅次高通。

劉民輝認為，贏家始終來自需求，最保守是買台積電，因任何類別晶片都生產，不論AMD、高通還是其他設計商都會找台積電；雖然代工賺錢有限，但相對現時技術已頗為壟斷；但他強調，「市場未有解答甚麼裝置需要用如此低納米的晶片？消費者會否高價追捧最高科技晶片？」只是現時當炒，於是便當故仔講。