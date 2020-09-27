疫情樓市｜居屋客轉戰私樓 480萬購屯門寶怡花園2房「上車」

今年新居屋包括4大屋苑，包括鑽石山啟翔苑、馬鞍山錦駿苑、火炭彩禾苑及粉嶺山麗苑，總數達7,047伙，乃復售居屋以來最多供應，同時刺激購買「上車」意欲，不過，首日申請已迅速錄逾1萬個申請，部份準買家已轉投二手尋寶。

中原地產鍾宏遠表示，新盤推售帶動，近期二手市場氣氛造好。不少上車客擔心之後樓價反彈，加快入市。屯門寶怡花園3座高層G室，實用面積415方呎，兩房間隔，無樓睇，叫價500萬元，新近減價20萬元，以480萬元沽出，實用呎價11,567元。

鍾宏遠表示，買家為同區上車客，看好屯門南前景，原來打算認購今期新居屋，但見申請反應熱烈，相信中籤機會渺茫，加上近期二手交投量反彈，恐遲買會貴，見私樓與居屋之首期相差不大，遂果斷轉購私樓。原業主於2012年3月以188萬元購入單位，持貨8年，賬面獲利292萬元，單位升值1.5倍。寶怡花園樓齡27年，屬屯門二、三線私樓，鄰近有盈豐園及落成僅2年的豐連。

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