曾淵滄專欄｜揀高息股三種最佳選擇（曾淵滄）

上周五，美股終於出現反彈，不過，市場上沒有任何利好消息傳出，因此，美股的反彈也只能當成沽空者套利平倉。美國大選之前，不明朗的氣氛依然很重，保守一些總是比較能令自己安心。

保守投資，對象自然是收息股，許多人一想起收息股，就想起高息股，可惜，不少高息股之所以高息，是因為股價大幅下跌，買入的時候也不知道這些股還會不會下跌。因此，該如何選擇呢？

有三種選擇方法。

最佳的選擇是所選擇的股之所以高息，是因為派息增加而不是股價下跌，豐盛服務（331）應該符合這個要求。豐盛服務上周五剛剛公佈2019至2020年的全年業績，全年派息0.272元，比上一個財政年度增加24%，也使到豐盛服務的現價股息率高達8.3厘，是最新鮮熱辣的高息股。

我手上的豐盛服務是在兩年前公佈業績後買入的，持有至今，當時買入的原因也是為了高息，買入價是2.5元，至今賬面利潤30%。不過，我更關心的是收息，若以我的買入價來計算，今年我的股息率高達11厘，股息收入大幅增長，的確是不錯的高息股。

豐盛服務有兩大業務，一是電機工程；二是物業服務。是一家市值僅14億的中小型股，但背後是龐大的新世界發展（017）在支撐，生意不愁。

第二種尋找高息股的方法是尋找那些股價已相當明顯地見底回升了一段日子，而且仍有不錯的高息。當然，因為股價已經回升，所以目前的高息與之前低價時比較，是差了一些，但仍算是高息。目前符合這個條件的股有恒地（012），股息率6.26厘；恒隆集團（010），股息率5.99厘；新世界，股息率5.5厘。

第三種選擇就是傳統的公用股，中電（002），股息率4.17厘；港燈（2638），股息率4.02厘；煤氣（003），3.09厘，另加20送1紅股。也許你會認為4厘息不算高息，不過，相對於銀行息，也算不錯。

曾淵滄

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