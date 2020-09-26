【摸魚手札】林鄭對中央的破壞遠超任何人 - 渾水

除了羅冠聰外，蔡英文總統也在自己的社交媒體感謝《時代》雜誌評選她為百大名人之列；可惜，蔡總統卻忘記感謝一海之隔的林鄭月娥。

沒有林鄭月娥，蔡總統亦無辦法因勢當上台灣總統，這點相信是世界公認的。沒有林鄭月娥，中台關係不會急速惡化，甚至演變成兩大強國相爭的格局。林鄭月娥對於中央的破壞遠超任何人，董建華、曾蔭權、梁振英這麼多年的管治，對香港的破壞也不及她一年。

上年林鄭振振有詞說要為死者討回公道，毋望初心，所以硬推送中惡法；死者母親找民建聯幫手吶喊助威，幫惡法開路。一年後，林鄭和民建聯的初心被狗叼走了，今天叫死者家人釋懷，民建聯不見人，神職人員管牧師現在卸膊說自己不是陳同佳代言人，這更顯得上年所謂討回公道只是虛偽的一場戲，消費死者製造政治籌碼。

台灣正經歷轉型正義，香港的轉型正義遙遙無期，大概我有生之年都不會見到。警暴問題令哲學家Hannah Arendt的學說多了人關注，現在也多了人講平庸之惡。拿破崙戰爭後建立了維也納系統，第一次世界大戰後有巴黎和會；第二次世界大戰後有紐倫堡大審判，清算納粹德軍罪行。

平庸之惡除引伸善惡本體討論外，客觀意義上提供了一種基礎，即使你服從極權做壞事，本質上你都是一個壞人。紐倫堡大審判給人印象是清算納粹德軍高層，重新建立秩序；在平庸之惡角度，依賴極權的人都是惡人，哪怕你只是運送猶太人去集中營受死的司機。

只是現實上大家都不想直接清算所有人，總要給惡行和制裁定立邊界，所以紐倫堡大審判是政治上犧牲了納粹高層，讓納粹高層承擔政治責任，然後保存其他人不被問責，這是轉型正義起點。送一點人去死，讓他們承擔責任，然後保存大部份人，歷史做法也是如此。

美國亦清楚這種歷史做法，9月25日補充了一份關於制裁的文件，入面提到一個要點，只是針對那11個人制裁，不會針對特區政府；其實這是博弈下退了一步，告訴北京操盤人知，只要犧牲這些少數惡人就好了，事情不必按加速主義的趨勢走下去。短兵相接會有，但大家不用去到終極攬炒。

渾水

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