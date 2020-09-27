數據公佈｜中國首8月規模以上工業企業利潤下跌4.4%

國家統計局公佈，今年1至8月，中國規模以上工業企業實現利潤總額37,166.5億元（人民幣．下同），按年下跌4.4%，跌幅較１至７月份收窄3.7 個百份點。

首8月規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額9,509.4 億元，按年下降17%；股份制企業實現利潤總額26,340.8億元，按年下跌5.2% ；外商及港澳台商投資企業實現利潤總額10,384.4 億元，按年下跌0.4%；私營企業實現利潤總額10,699.7 億元，按年下跌3.3%。

期內41個工業大類行業中，16 個行業利潤總額按年增加，25 個行業減少。利潤主要增加行業為電腦、通信和其他電子設備製造業，利潤總額按年增長26.1%；專用設備製造業增長22.9%；利潤主要減少為石油、煤炭及其他燃料加工業，按年下跌84.4%；石油和天然氣開採業下跌70.2%，煤炭開採下跌30%。

單計8月，規模以上工業企業實現利潤總額6,128.1 億元，按年增長19.1% ，增速較7月份回落0.5個百分點，為連續4個月上升。

國家統計局工業司高級統計師朱虹指，全國固定資產投資累計跌幅進一步收窄，基本恢復至去年同期水平；社會消費品零售總額當月增速年內首次轉正。生產和需求的不斷改善，推動了工業企業銷售增長。

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