港夫婦為七歲女移英　甘做收銀員

【財經專題】英國政府因應港版國安法實施，讓擁有BNO護照港人明年1月申請到英國居留，並讓港人以Leave Outside The Rules（LOTR）的過渡形式提早入境；上周二更新詳情，提到合乎BNO資格港人可攜子女、子女配偶和其子女一同以LOTR入境，意味有BNO就可三代同堂入境。而37歲的YM（化名），早前與丈夫及7歲女兒出發，成功以LOTR入境英國。

YM一家三口8月6日早上抵達倫敦希斯路機場，她和丈夫手持特區護照和BNO，7歲女兒則只有特區護照；事前她們準備好出生證明、結婚證書、半年銀行賬單及肺結核測試報告等。入境過程花了約兩小時，他們過關時向關員提出申請LOTR，期間被詢問一連串問題，如「你們三人有甚麽關係？」、「帶了多少錢？」、「金額是否足夠在英國生活？」等。

入境申LOTR獲批

最後，關員安排他們打手指模及拍證件照，當時YM見約有十多個港人在房內輪候，都是申請LOTR。關員逐一在護照上蓋印，批准入境，印章註明不獲英國福利。

YM一家暫時在利物浦住Airbnb，認為當地生活壓力較小；但被問及會否懷念香港時她不禁哽咽，慨嘆香港變成極權社會，「我哋之前住西環，有段時間都幾緊張，見到好多着晒武裝嘅警察，阿女見到都驚，睇新聞會問『點解警察要打啲哥哥姐姐？』」YM去年都有一家穿上黑衣參與遊行，「再唔出去，政府只會不停欺壓我哋；個女有時會睇YouTube，我同佢講唔行出嚟，將來可能YouTube都冇得睇」。

為了女兒，YM和丈夫決定放棄香港穩定工作，提早移民，「最緊要搞掂落腳點，安排好個女入學；我哋做乜都可以，可能超市收銀或餐廳侍應，送貨都唔介意」。

YM覺得英國歡迎香港人到當地，或出於歷史責任，雖然未必幫到所有人，但覺得英國已非常有心，還顧及沒有申請過BNO的年輕人。