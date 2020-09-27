一名經人｜跌市甚反覆 索性買波幅（羅家聰）

美股似模似樣跌了三周，主板約一成，納指一成許，似無力了。以標準調整而言，三周是最低消費，一成也是典型跌幅，說調整就此結束亦不足為奇。過去數月的升市，主要由美滙跌所帶動，所以今次股市跌，美滙怎升也很關鍵。早在另些場合已曾指出，美滙縱抽亦死貓彈，說現水平到價亦不奇，只是跟之前的股升滙跌幅度比仍嫌未夠。

論波幅者，VIX的趨勢不利，9月初（即股市見頂時）起至今的底部趨升。通常，VIX見40時，情緒會明顯變得恐慌；若由現在30計起，要到一晚都得。可幸是VVIX 仍低，而美國十年期債息亦未跌──說未是因三角窄得很，似突破向下。不想賭單邊，可買波幅或相當價外的期權，這樣錯邊亦輸有限。當然，不急的可等方向出後再算。

道指已進直跌通道，料先上27,500點後或回26,000點。標指現處下降楔形上限，除非周一甫開市即升穿，否則本周後期料回3,130點；若升穿則以橫行格局看待，目標3,430點。納指如道指呈下降通道，但現處上方，不升穿看10,200點，穿則看多三百至11,300點。上周美股資金由流出變流入，通道雖向下但貼近上方，故別一面倒睇淡。

近輪少談港股，因對這些一國一制的新興市場已失興趣；外圍升爆時自己逆市跌，更失興趣。恒指由7月初近27,000點跌起已呈三段跌浪，形態上可以跌完。同時間，恒指亦剛跌穿同期的對數通道底部，反彈以10月下旬25,000點前為目標；若守2018年初熊市起的對數通道，則明年中見20,000點。或曰一年大框為20,000至25,000點。

英國疫情嚴峻，但富時100指數未見大跌，6月初至今僅呈微跌格局，由此可知，現在市場已對這殺傷力漸低的病毒漸無反應。反而一唱德銀任客洗黑錢後，德國DAX張圖就走樣得很了。由此可見，股市還是相當理性，對真正影響經、金的才有反應。

金、銀二價皆於微斜向下的通道運行，並於上周中後期觸及通道底部。一插穿者，金、銀分別看1,800和19.3美元之裂口位；若然通道仍守，則有條件分別回抽1,940和27美元。這大概也是金、銀二價之中線大上落框架。

現最驚是中美在台海擦槍走火。若啪第一槍美國多藉口了，堂而皇之金融制裁。

羅家聰

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