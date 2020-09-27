財爺網誌｜陳茂波：環球經濟陷入深度衰退 今年難以恢復具規模人員往來

財政司司長陳茂波在網誌表示，本港的第三波疫情最近大致受控，新增個案數字逐步放緩。另一邊廂，歐洲疫情卻出現急劇反彈，個別國家新增個案高企，情況令人憂慮。環球經濟陷入深度衰退，就業市場持續受壓。他料今年餘下時間全球各地似乎都難以恢復具規模的人員往來，這將遏抑現階段經濟恢復的空間。

陳茂波續指，上周參與了一個網上研討會，和歐洲一些企業代表交流意見，他們對香港防疫抗疫工作的成效表示認同。在關心中美摩擦升溫對香港國際金融中心地位有何影響的同時，他們對香港的金融及資產管理服務，以及透過香港投資內地市場仍有濃厚興趣。

他提到，隨著經濟結構與市場需求的變化，香港提供的服務與產品也會有所調整，關鍵是需要認清形勢、鞏固既有的優勢，調整定位和策略，使香港在全球供應鏈、資金鏈及科技競賽中保持關鍵、甚至領先位置。更指出，儘管未來一段時間國際地緣政治關係仍會時有緊張，但現實是各地需要保持合作，才能最快推動各地的經濟盡快復蘇。

陳茂波特別提到，國家早前提出以內部需求為主體的內循環、輔以與國際經貿往返的外循環，這個雙循環相互促進的格局，確立了內地跟國際經濟繼續雙向互動。而人才、貨物、資金及科技等的生產要素以至巿場的變化，將為香港的發展帶來新的機遇。

在網誌中他亦提及，現在最能做及最需要做的事，是全力做好防疫抗疫及個人衛生、盡力保住經濟元氣、為大受疫情影響的巿民提供支援，以及為未來的發展做好準備。

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