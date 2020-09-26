【本報訊】疫情逐漸褪去，社會「報復式消費」現象，竟蔓延到新盤！昨日至少六個新盤搶客，連同個別貨尾，市場單日沽約311伙，是自今年6月以來最旺；當中新地（016）天水圍Wetland Seasons Park 3期公開發售165伙，單日沽出158伙，佔比96%，撼贏各個新盤。

受第三波武漢肺炎疫情打擊，過去兩個多月一手市場非常淡靜，惟疫情趨緩和後，新盤隨即出擊。新地天水圍Wetland Seasons Park 3期昨日盡推192伙，有27伙招標，另165伙出價單公開發售；昨晨9時半，ICC售樓處已出現人龍，買家以區內客為主。

教師韓小姐以730萬元買Wetland三房套間隔，她指一家住在天水圍，熟悉附近環境，因此優先選擇同區新盤。市場消息指項目至昨晚10時累售158伙，佔公開發售部份96%。

Sea to Sky人龍長200米

有人歡喜有人愁，同盤上周首輪最新錄首兩宗撻定，包括1座2樓A2室，實用714方呎三房套間隔；上周六以988.05萬元售，呎價13,838元，買家撻定失49.4萬元。另7座3樓A2室，實用446方呎兩房戶，同日以660.06萬元售，呎價14,800元，撻定失33萬元。兩買家均用建期付款。

昨日場面最墟冚新盤，則要數長實（1113）將軍澳日出康城Sea to Sky，昨開售285伙，折實平均呎價17,459元，兩房入場費686.8萬元；據悉早前截收逾1,000票，超額認購2.5倍。

Sea to Sky昨在紅磡置富都會開售，採即場抽籤方式。早上10時，大批準買家及代理到場，逼爆紅磡站出入口，人龍長達200米，由隊頭行至隊尾要用約兩分鐘；發展商指出席準買家逾600名。市場指至昨午1時，最搶手兩房戶率先沽清；全日沽68伙，佔推售量24%。

長實執董趙國雄指Sea to Sky疫後首推，認為售樓氣氛不錯，顯示市民對樓市仍充滿信心；對於後市，他預期年尾成交會大升，全年計銷情或勝去年。趙補充，系內九肚山項目名日．九肚山，涉266伙，正待批樓花，望年內推出。

至於德祥地產（199）深水埗海珀昨開售50伙，雖折實呎價達2萬元，貴同區新盤逾兩成，惟入場門檻低，昨單日沽20伙，佔推盤量四成，以開放式戶為主。

藝里坊．2號最快今加推

此外，恒地（012）西營盤藝里坊．2號次輪賣72伙，單日沽52伙，套現逾9.3億元；集團營業（二）部總經理韓家輝指，項目最快今日加推。

至昨晚10時，新盤累售約311伙，是自今年6月27日Sea to Sky首賣462伙後，單日成交最多。