通告盤點｜龍源電力成立合營企業●正商實業1.22億人幣投得鄭州土地

●龍源電力（0916）與國家能源集團簽訂了投資協議，將出資5,850萬元人民幣，投資光伏項目及相關產業的開發、建設、管理企業。

公司指，企業能夠充分調動和利用國家能源集團在青海省區域內的資源優勢和管理優勢，發揮公司在新能源開發領域的專業特長和技術優勢，共同開發、建設和營運青海海西州100MW光伏項目以及其他電力項目。

●正商實業（0185）以1.22億元人民幣代價投得一幅位於中國河南省鄭州鞏義市土地使用權，總佔地面積約20,003萬平方米。

●海昌海洋公園（2255）旗下以14.96億元收購三亞之土地的使用權，合計16.4萬平方米，土地將用於開發本集團三亞海昌夢幻海洋不夜城項目之配套主題酒店及休閒度假物業。

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

上車必讀天書 「九成按」入市懶人包

點擊即睇《按揭必讀手冊》電子書

----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！