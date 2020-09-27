何車500｜冠德具私有化誘因（何車）

中石化冠德（934）8月20日宣佈中績前夕，股價最高3.66元，績後5周跌至現價2.72元，趁低收集。

1）冠德1999年中上市，招股價1.02元，2014年歷史高價9.83元，現價較上市價高出167%，較歷史高價低72%。公司市值68億元，中石化集團佔60.3%，街貨只值27億元。

2）今年上半年，冠德純利6.1億元，已相等於去年全年的47%，按年倒退16%，受疫情影響程度不算嚴重。

今年7月，冠德協議出售石油管道資產予國家管網公司，作價32.2億元人幣，估計帶來盈利9.66億元人幣，交易預料於9月底前完成。冠德今年下半年有此鉅利入賬，預測全年賺22.5億元，按年大增75%，預測PE 低至3倍。明年，再無同類特殊盈利，預測PE將回升至5.3倍，仍處偏低水平。

3）冠德今年預測PB 0.47倍，較8年平均折讓六成二。

4）冠德今年6月底有借貸淨額，出售石油管道後，估計變成有現金淨額約20億元，每股淨現金0.8元，可望派發特殊股息。

冠徳上半年盈利跌16%，中期息仍維持8仙不變，預測例息20仙不變。出售石油管道獲鉅利，估計撥出30%以特息派出，例息連特息共派33仙，股息率高達12.5厘。

＊冠德上市沒並無好好利用股市功能，價殘具私有化誘因。撇除博私有化因素，以今年PE4倍為目標，目標價3.62元，潛在升幅33%。瑞信睇5.7元，大和睇5元。

同場加映：中石油（857）現價2.33元，較今年3月低位2.18元仍高出7%，而中石化（386）現價則已較3月低位低2%。

中石油今年上半年蝕300億元人幣，全年難扭見紅局面，大行平均預測2021年恢復賺142億元人幣，預測PE 20倍，仍然不低，但可取之處是PB僅0.32倍，較8年平均0.86倍折讓63%，亦遠低於同業。以最新NAV計的PB，雪佛蘭（美：CVX）1倍，英國石油（英：BP）0.86倍，埃克森（美：XOM）0.81倍，中海油（883）PB 0.66倍，皇家殻牌（荷：RDSA）0.64倍，一中石化（0.48倍），中石油PB在大型同業中最低。

短期內，中石油考驗3月低位的可能性存在，可在2元邊緣吸納博反彈。見2元，PB更低至0.27倍。貝恩斯坦睇3.4元，中銀國際睇3.08元。

何車

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

上車必讀天書 「九成按」入市懶人包

點擊即睇《按揭必讀手冊》電子書

----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！