恒大疑爆煲｜恒大斥8.64億人幣購江蘇住宅用地

內媒《新京報》報道，恒大汽車投資旗下宇鵬生活服務（江蘇）以8.64億元（人民幣．下同）投得江蘇南通市一住宅用地。

報道指，成功競投買家須在36個月內完成項目建設；並須在南通經濟技術開發區內投資新能源產業項目，項目累計投資不低於100億元。

早前負債高達8,355億元的恒大汽車（708）母企恒大集團（3333）流出一份文件，「懇請」廣東省政府支持准許將地產業務借殼內地A股深深房上市，否則需要向前期戰略投資者償還1,300億元及137億元分紅，將致現金流斷裂及影響社會穩定。事件逐漸發酵，恒大系出現「股債雙殺」的情況，單計恒大系三間本港上市公司，單日市值蒸發450億港元。

之後恒大在聯交所發公告重申經營狀況穩健，所提供數據似乎希望澄清早前流出的文件「不實」，例如提到公司共計有866個在建項目（流出文件為792個），公司成立24年來共計借款20523筆（流出文件為22360筆）。

主席許家印及其妻子共持有101.62億股恒大，單日身家急跌146億港元。恒大集團目前持有約75%的恒大汽車權益，及60%恒騰（136）權益。

恒大汽車指，董事會已在上周五（25日）審議通過根據特別授權發行人民幣股份決議案，擬申請首次公開發行人民幣股份並在上海證券交易所科創板上市，佔擴大後已發行股本15%。據悉，建議發行人民幣股份的募集資金擬用於新能源汽車研發、生產及營銷網絡建設項目和補充營運資金。

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