【國金89樓】75折買滙豐股票　員工爆蝕 - 程總裁

滙控（005）跌穿海嘯供股價，無論甚麼價位買入的小股東都無險可守。聞說一班參加咗ShareMatch計劃嘅員工，感覺俾公司水咗，都有啲氣餒。

所謂ShareMatch，係滙豐一項有啲歷史嘅員工福利政策，簡單而言就係你供3股，滙豐就Match 1股，效果等於75折買滙豐股票。

當然Scheme唔係任供唔嬲，以香港區為例，每月最多只可以供2,367元，英國最高就250鎊，全球有27個國家員工可參與；參加之後款項直接喺出糧戶口扣錢，每個quarter end喺倫交所或港交所（388）買入滙豐股票。

如果滙豐價格正常，全年季尾價格都係60元，每月供2,367元，就會入手約39股滙豐，一年就有大概473股；滙豐再Match你158股，總共631股每股平均成本45元。如果滙豐股價60元不變，獲利已經9,465元，仲未計股息Re-invest效應。

不過黑仔嘅係今時今日滙豐股價喺28元附近掙扎，就算當年成本價45蚊買入都爆蝕；而且內外交困下，繼續插落去機會亦相當高。

另一樣係，ShareMatch條款都辣，滙豐幫員工Match股份，就算賬面上見到，都唔能夠即時提取，而要等三年後先Vest，期內要完成兩個條件：1.到期日前繼續持有本身供咗嘅滙豐股票；2.中途唔好俾人炒，要繼續維持受聘狀態。

有近一、兩年參加ShareMatch嘅員工，一直75折買滙豐，原本覺得係人生贏家，冷眼旁觀正價買入嘅散戶；但𠵱家發覺原來俾公司水咗，甚至為咗要拎折頭滙豐股票，扭盡六壬保住份工三年，喺老闆王冬勝彎腰寫支持國安法的今天，仲要唔知滙豐股價未來會否反彈到合理水平，頓然懷疑人生。亦有IT員工入職冇耐，剛參加ShareMatch就聞到魷魚味，但仍堅持參加，同程總裁講：「28蚊75折買滙豐，成本價21蚊，你教我點輸？」但，油價都可以負數的今天，跌到5蚊好出奇嗎？

不過，滙豐不願讓你一個人，一個人在股海浮沉。原來2014年至今參加ShareMatch 75折陷阱嘅員工有2.4萬人，佔集團一成。滙豐唔只係一間銀行，更加係一隻輸嘅股票。一個由你同我，仲有無數咁多員工一齊倒錢落海嘅股票。

程總裁

fb.com/IFC89