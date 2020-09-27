美滙周升近2%五個月高

【本報訊】美國總統大選首場電視辯論將於周二舉行，另一方面，華府就新一輪紓困方案談判僵局待破，經濟前景陰霾密佈，美資「班資回朝」，帶動美滙指數上周升幅創五個月最好。

美滙指數升勢持續，前日收報94.642，升0.31%，曾觸及94.742的八周高位；上周累升1.84%，是今年4月後表現最好的單周。

美國德美利證券期貨與外滙部董事總經理JB Mackenzie稱，美國總統大選、華府新一輪紓困方案和經濟復蘇等三大範疇上，若無法互相發揮正面影響，料資金進一步流入美元避險。澳洲金融服務公司AxiCorp首席環球市場策略師Stephen Innes指，美元於紐約交易時段的需求明顯，美滙指數在亞洲交易時段也沒有顯著回調，意味美元升勢阻力較少。

金銀價跌幅半年最大

美元呈強，金價和銀價顯著受壓。現貨金價前日收報每盎斯1,861.58美元，跌0.35%，上周累跌4.6%；現貨銀價收每盎斯22.889美元，跌1.1%，上周累挫14.5%。金價和銀價齊創半年來最大單周跌幅。

波音、蘋果公司、微軟和Salesforce.com前日帶動大市尾段回升，道指收報27173點，升358點或1.34%；標指收報3298點，升51點或1.6%；納指收報10913點，升241點或2.26%。標指連跌四周，上周累跌0.63%；道指上周亦跌1.75%；納指則累升1.11%。