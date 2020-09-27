二手直擊｜同區新盤開售 天水圍栢慧豪園睇樓量大跌三成

隨着疫情緩和，樓市氣氛回暖，多個新盤本周末銷售報捷，屬第三波疫情爆發後，一手最旺成交；其中天水圍Wetland Seasons Park 3期單日沽輪次逾九成單位，搶佔區內二手客源。代理指，同區樓齡最新二手屋苑栢慧豪園，睇樓量大跌約三成，而成交價量則穩企市價水平。

栢慧豪園共分兩期發展，第一期樓齡約12年，屬天水圍樓齡最新的二手屋苑，當中以兩房戶為主打。區內代理指，屋苑本月暫錄約9宗成交，與上月相約；平均呎價則約為1.23萬元，按月微升3.6%。代理續透露，同區新盤開售導致屋苑早前睇樓量大跌近三成，惟屋苑業主叫價硬淨，故未有出現減價放盤現象，加上新盤銷售接近尾聲，不少向隅客回流二手市場，屋苑近日睇樓量亦有所回升。

事實上，栢慧豪園本月暫錄的9宗成交均為兩房戶型，代理指，屋苑三房或其他特色單位均較少放盤，故該類單位交投亦偏低。本報直擊屋苑第6座高層G室，實用588方呎，屬罕見的3房連露台單位，外望樓景，屋內裝修保養得宜。業主目前叫價685萬元放售，呎價約11,649元。翻查資料，屋苑同類單位，位於1座高層A室，實用597方呎，於7月初以715萬元成交，呎價達11,977元，即上述直擊單位較市價低約4%放盤。

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