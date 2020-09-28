華為受累晶片禁令　或取消推Mate X2

【本報訊】華為摺叠手機或因晶片供應中斷而無法出貨。內媒報道，由於美國短期內不會對華為的晶片禁令作出讓步，華為正調整旗下後續手機的更新計劃；據報其中一款受影響手機為摺叠式手機Mate X2，原定今年底上市，但因使用麒麟5nm晶片，加上手機螢幕有一部份是由三星供應，故公司於禁令升級後決定取消推出該手機。

分析指出，由於華為麒麟5nm晶片的存貨不足900萬顆，只能足夠Mate 40系列使用，現實情況不允許再推出新款高階新機；此反映捉襟見肘的高級晶片存貨，已經嚴重限制華為手機升級的進度。

手機出貨量明年料跌70%

另外有消息稱，摺叠手機屬於研發周期長、研發費用高昂的產品，華為在前期已經投入相當多的資源進行研發，最後結果可能是簡單發佈；除非美國對其禁令有所緩和，否則最終不會有大量供貨。

天風國際旗下分析師郭明錤早前發報告表示，禁令對華為造成嚴重的打擊，最壞情況是華為退出手機市場；而蘋果公司、OPPO、vivo與小米集團（1810）長期可望提升市場份額，最好情況則是華為市佔率降低。

華為2019年出貨2.4億部智能手機，預計今年出貨量為1.9億部。分析預料，2021年華為智能手機出貨量只有約5,000萬部，此意味其出貨量將面臨超過七成的斷崖式暴跌。