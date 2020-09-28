高銀放售｜潘蘇通日斥過萬購生果供奉四面佛 「但最終都係要賣總部」

高銀（530）主席潘蘇通重金興建，位於九龍灣商業區的高銀金融國際傳出賣盤消息。中心一向神秘，守衛森嚴，最出名是四面佛及「滙豐獅子」。而四面佛官網指，四面佛按《稅務條例》第88條註冊成立為授監管慈善團體，開放予公眾參拜。

有在高銀中心工作的讀者向《蘋果》指，大廈樓高27層，但出租率甚低，「一嚟潘生要high-end，租金唔平，同埋一租就要全層，面積太大，唔係大brand根本承擔唔到。」據知因太多地方空置，潘蘇通特設一層作私人宴會用。

中心其中一項特徵，是底層的貴價食肆，據了解全是由潘蘇通自己開設，午餐動輒數百元，普遍打工仔難以負擔。但因近月因長實協助下獲得87億元貸款，「以前生意太少，餐廳做到午市就收，可能依家公司要執靚條數，食肆都要開源，開始出百幾蚊嘅麵餐」，知情人士表示。

早前有報道指出，潘蘇通一直誠心向佛，更特意在中心平台設置一座24K包金四面佛。據知情人士透露，潘每日都斥過萬購入生果供奉四面佛，「時不時請人跳舞還願」。每日更因消耗太多水果，要旗下餐廳消化，「但最終都係要賣總部。」

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