部署回歸｜新浪同意以每股43.3美元私有化

新浪官網披露，與New Wave控股及旗下New Wave Mergersub簽訂合併協議及計劃，而New Wave為由新浪董事長兼首席執行官曹國偉控制。根據合併協議，母公司將以現金收購母公司及其關聯公司目前未擁有的所有已發行普通股，即新浪股權價值約為25.9億美元。

根據合併協議，在合併生效時間之前發行的每股普通股將被註銷，以換取獲得每股43.3美元的無利息現金，作價較上周五美股收市40.19美元溢價7.7%。合併預計將在2021年第一季度完成，並受慣例成交條件的約束，即包括以至少佔公司已發行股票投票權三分之二股東贊成。

新浪第二季度業績報告顯示，淨收入為5.077億美元，按年下降5%；非通用會計準則下，淨利潤為3,440萬美元，按年下降36%。

早在7月，公司已傳出將提私有化，董事會收到由New Wave發出的非約束性私有化要約，市場料一旦私有化順利完成，公司將重新登陸中國資本市場，在不同的估值體系下，公司價值可得到重估。

新浪在美股開市前升6.44%，報42.78美元。

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