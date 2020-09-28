新股｜東軟上限定價 一手中籤率僅10% 寶尊、中通則達70%

今日3新股公佈配發結果，其中超購近300倍的新股東軟（9616）一手中籤率僅10%，認購45手穩中一手，乙組頂頭鎚飛則獲分配102,400股，招股價以上限6.22元定價，每手800股，集資淨額9.04億元，當中約一半將用於升級現有的學校設施及擴建校園。

東軟（9616）9月29日主板掛牌。東軟提供民辦IT高等教育服務，專注培養IT專業人才，在大連、成都及佛山建立三所應用型大學，並已開發一個全面的IT相關專業綜合集群，涵蓋對IT人才有高需求的眾多行業領域。

而阿里巴巴（9988）有份投的寶尊（9991）一手中籤率則達70%，認購2手已穩中一手，股份定價82.9港元，每手100股，淨額約32億元。

中通快遞（2057）一手中籤率同樣高達70%，認購10手已穩中一手，每股定價218元，每手50股，集資淨額約接近97億港元。

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