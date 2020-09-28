網上仲調中心eBRAM盼解決疫情下商業糾紛 另拓交易撮合平台

因應疫情對經濟造成影響，料出現更多商業糾紛及爭議，政府於6月底推出網上仲調服務eBRAM（一邦國際網上仲調中心），向市民及企業提供網上爭議解決服務的同時，亦加快本港法律科技（LawTech）的發展。eBRAM主席蘇紹聰表示，因早前受第三波疫情來襲，中心接獲的案件為數不多，主要是租約及商品買賣的糾紛。他續指，正開展

此計劃旨在為中小企及市民提供快捷及低成本的網上爭議解決服務，目標於6星期內完成。當事人須在計劃下達成爭議解決協議，而其中一方為香港居民或公司，並各付200元作登記費。調解員和仲裁員費用則由政府支付，案件索償金額不多於50萬元。

對於資料或「被送中」的憂慮，eBRAM副主席陳曉峰表示，eBRAM有自行開發及管理的網絡平台，數據寄存於香港並由eBRAM管理，當事人的身份等數據資料會受到保護。

除與疫情相關的計劃外，蘇紹聰指出eBRAM開始跨境交易撮合的服務平台，促進交易達成。被問到在執行及核實身份方面的問題，蘇強調平台受法律保障，在收到客戶資料後會立即做盡職調查（due diligence），確保該客戶提供的網上資料屬真實。對於有關收費，蘇未有回應。

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