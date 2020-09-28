【本報訊】過去一周滙控（005）跌至險守28元供股價水位，長情小股東雖歷盡集團多年折騰兼「失息」，仍未離棄，但今番終頂唔順宣佈絕望。

年逾八旬的中潤證券主席蔡陳葆心（圖），曾任聯交所副主席兼理事會成員，60代起參與股票市場，一直是滙控「鐵粉」，4月初集團停派股息時，已表示對滙控「認輸算數」，等機會清理；當時蔡太仍持數萬股。她近日接受訪問透露，原來隨後已在30多元價位，將一半股份「賣鬼咗」，目前仍保留萬多股以自己名義持有的滙控，平均成本價60多元。

她坦言自己年事已高，兒子在外國生活亦不諳股票，為免留低殘股麻煩後人處理，可能蝕讓也要「清埋手尾」，索性留現金給下一代調撥好過留股票。蔡太指現在滙控管理層新人更替不同以往，舊人會有感情打理好銀行，「早排諗住佢30幾40蚊都算，點知佢又跌（到廿幾蚊）畀你睇」。蔡太估計集團暫未有翻身機會，如果有家庭幾代人揸滙控則「認真慘」，當下時移世易，「舊經濟係冇得玩，新經濟先有興趣會繼續前進，好似阿里巴巴（9988）呢啲」，不過自己年事高不會沾手。

鄭明仁：無眼睇唔理

資深傳媒人鄭明仁投資滙控亦超過30年，數月前集團停派股息，他仍繼續持有2萬股（50手）至今；他指多年來無放售過，目前價位殘更加「堅決唔會放」，當然亦不會撈底溝貨，笑說要與獅子行共存亡；但心態已非2009年供股時的血肉長城堅撐，而是「冇眼睇唔理，心如止水……上次（停派息）40幾蚊淡然，現在廿幾蚊淡然，下次十幾蚊你問我都係淡然」。

由以往收股息當飲茶食飯，現在一股滙控吃碗雲吞麵也不夠，「仁哥」慨嘆，「真係冇人估到佢會去到呢個供股價」，惟有寄望大選後中美雙邊制裁不再如此激烈，或將來「重光」派息。現有滙控股票會繼續持有以後再打算，又或者留給後生；他亦慶幸太座及兒子沒有投資滙控，避免遭殃。