何車500｜太古A幾乎二折有交易（何車）

國泰航空（293）現價5.38元，今年以來大跌46%。上月初完成11股供7股，供股價4.68元，現價較供股價仍高出15%。

1）今年上半年，國泰大蝕98.64億元（每兩日蝕逾1億元）；去年上半年賺13.47億元，下半年賺3.44億元。形勢不妙，今年下半年仍難扭轉劣勢，大行平均預測續蝕75.74億元，全年見紅174.38億元。

2）今年6月底，國泰股東資金（資產淨值）493.75億元，當時發行股數39.34億股，每股賬面NAV12.55元。最近供股後，股數增至64.37億股，每股NAV攤薄至9.47元，現價PB 0.55倍。再計入下半年預測再蝕75.74億元，每股NAV再降至8.31元，PB 0.65倍。

在港府的救亡行動中，港府獲發認股證，若行使（行使價4.68元），國泰的股數將增至68.53億股，每股賬面NAV進一步攤薄至8.08元，PB 0.67倍。不計無形資産151億元，每股有形NAV僅5.88元，PB 0.91倍。短中期前景灰濛濛、債重如山的航空股，PB應該更低。

3）港府若行供認股權利，持股量將由零變為6.08%，太古A（019）持股量由45%攤薄至42.26%，中國國航（753）持股量由29.99%攤薄至28.17%，卡塔爾航空持股量由9.99%攤薄至9.38%，其餘街貨由15.02%攤薄至14.11%。

4）今年6月底，國泰借貸共1,004億元，手上現金僅65億元，淨借貸／股東資金比率高達191%。股東資金若減除無形資産，則淨借貸比率更高達274%。若無供股及港府購入195億元優先股等拯救行動，國泰困局更是堪虞。

＊國泰月前供股價4.68元，歷史低價3.94元（1998年1月）。考驗供股價機會不小，考驗歷史低價機會不大。

同場加映：國泰航空（293）今升3.1%，太古A（019）升2.3%。今年以來，太古A跌幅49%，猶在國泰航空（293）的46%跌幅之上。太古A跌幅，恰與匯控（005）相同，跌過龍。

今年6月底，太古A每股NAV 173.72元，現價37.15元，PB僅0.21倍（即幾乎二折有交易），較8年平均0.6倍大折讓，亦遠低於國泰的0.65倍及太古地產（1972）的0.41倍。

國泰債重，是太古的聯營公司，並非綜合在太古的賬目中。6月底，太古淨借貸543億元，淨借貸比率不過17%，財政穩健。

太古A的PB即使以區區的0.3倍計，也值51.5元，潛在升幅39%。星展睇66元，高盛睇55元。若買太古B（087），則所付PB更不足0.19倍。

何車

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