真搶錢︳螞蟻銀行登場 活期息2.5厘吸客 僅限首2萬元

螞蟻銀行正式開業，更以高達2.5厘活期息搶市場焦點，似為螞蟻集團A+H上市造勢。該行宣佈推出「存款寶」活期儲蓄存款計劃，首2萬元活期存款年利率高見2.5厘，一年計利息500元；2萬元以上至50萬元之活期存款則享1厘年息。

螞蟻銀行（香港）行政總裁王瀾表示，創辦的初衷正是希望以日漸成熟的金融科技產品和服務，為市民提供全新選擇，並為本港普惠金融的長遠發展作出貢獻。

該行短期內將與本地電子錢包AlipayHK合作，將銀行服務與市民的衣、食、住、行、消費娛樂等多元生活場景融合，為客戶提供更便捷服務，並正研究不同方案，希望以阿里巴巴經濟體內的電商作為第一階段中小企用戶試點，並積極研發包括數字化貿易融資在內的服務等，下一步更期望將服務擴展至本港其他中小企。

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

上車必讀天書 「九成按」入市懶人包

點擊即睇《按揭必讀手冊》電子書

----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！