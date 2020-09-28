美股三件事｜連跌四周後有支持 科技股延續反彈 蘋果升近3%

1. Happy Monday

美股三大指數期貨向上迎周一，科技股表現出色，納指100期貨升190點或1.7%，標指及道指期貨皆升1.3%。

重磅科技股FAANG全向上，蘋果（AAPL）重奪50天線後繼續有支持，股價盤前再升2.5%至115美元。

另外FB、AMZN、NFLX及GOOG分別升1.4%至1.7%不等。

2. Catherine Wood︰未來五至六年電動車增長20倍

Tesla大好友Catherine Wood在Twitter上講到對於電動車前景，據其ARK基金分析師的研究，認為電動車銷量未來會增加20倍，由去年180萬架增加到5至6年的3,500萬架次。

Elon Musk之後留言話7年後整個市場肯定有3,000萬以上銷售，6年係Maybe，5年係possible。

Tesla盤前報升近5%，報426.7美元。

3. Uber於英國獲法院判勝訴，推翻倫敦交通局禁令，並給予18個月經營執照，股價盤前升3.7%，報35.7美元。

個股消息︰

維珍火箭（SPCE）︰美國銀行給予維珍火箭買入評級，認為其股價能夠升1倍，股價盤前升10%

INOVIO （INO）︰疫苗藥廠之一INO被美國FDA暫緩第二及三階段疫苗測試，股價暴跌33%

美國航空（AAL）︰決定接受美國政府55億美元貸款，下月可再借20億美元，股價升4%

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

上車必讀天書 「九成按」入市懶人包

點擊即睇《按揭必讀手冊》電子書

----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！