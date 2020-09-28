港府水緊　中環新地王或低價賣

【本報訊】港府推出三期抗疫基金，每期高達千億元消耗下，令財政儲備料跌至約8,000億元。「水緊」情況下，政府硬推逾20年來未有新供應的中環海濱商業地王，該地皮一度估值近千億元，本來可望成政府面對財政壓力下的「及時雨」；但政經局勢未明朗，加上是次採地價及設計兩項建議的「雙信封制」入標，地皮非價高者得兼限制多，政府心急「撲水」下，或以低價出售這幅有望問鼎「中環新地王」貴重商業地皮。

設「雙信封制」入標

中環海濱3號地皮，乃國際金融中心二期（Two IFC）後，20多年來區內新供應；地皮位處耀民街伸延至海旁，處於金融中心核心地段，擁有無敵海景，被視為一級商業靚地。地皮可建樓面逾180萬方呎，估值曾高達1,000億元，市場多番勸喻政府延後推出地段。

華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興指，目前市場環境並不明朗，項目涉及投資金額龐大，有能力參與的發展商及投資者有限，故多次建議政府延後推售項目，但不被採納。蔡相信是次投地可獨立入標的發展商不多，預料以合組財團為主。

蔡宏興指由於上述因素，或令政府實行雙信封制，認為相關制度更有利城市空間使用及發展。翻查資料，過往香港亦曾以雙信封制招標，包括尖沙嘴前水警總部。

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚則直言，按現時市況，相信發展商出價較保守，但若設計意念出眾，當局或將面對兩難局面；張翹楚認為港府應舉辦如承辦商設計比賽等活動，再由發展商以價高者得形式投標，中標後兩者合作發展，既可以解決規劃及設計問題，亦可保留地皮應有價格。

中環海濱商業地可建樓面達184.3萬方呎，以市值460億元計，每方呎樓面地價約2.5萬元。資料顯示，相關地段高度限制為一邊16米，另一邊50米，其中22.8萬方呎樓面需用作興建停車場及政府、機構或社區用途；扣除相關面積，尚餘約161萬方呎商業樓面。