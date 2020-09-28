港銀情況︳金管局阮國恒：銀行批6千億紓困措施 憂問題貸款或延後出現

受疫情拖累，本港經濟走差，金管局副總裁阮國恒於香港銀行家峰會論壇上表示，面對新型肺炎疫情及地緣政治風險，本港的問題貸款佔比的次季升幅已按季放緩，惟前景不明朗兼業界批出約6,000億元還息不還本等措施或令問題延後，金管局會繼續密切與業界溝通，監察資產質素走勢，強調香港銀行業財務狀況仍然穩健。

阮國恒續強調，香港銀行風險管控能力一直不錯，籲銀行毋須刻意改變審核方式，應繼續以現有方式處理問題貸款，若客戶還款能力有問題，應將其降級，並作相應撥備。

至於科技風險，阮國恒建議，銀行宜引入數據和雲技術等模式管理相關風險，當局短期內亦會推出監管科技相關建議，又呼籲銀行不應停止投資銀行技能及人才，否則兩至三年後便會出現缺口。

講到銀行營運風險，阮國恒提到多間銀行作為定價標準的LIBOR尚有15個月便會停止運作，促請銀行儘快進行轉移，現時本港金融機構以LIBOR計價的資產共有4.8萬億元，負債1.6萬億元，及衍生產品合約34.7萬億元，其中35%至50%的到期日為LIBOR停用日之後。

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