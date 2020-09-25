全球樓行︱直播預告：李婉華、Peter神教路 3萬港紙全家移民加拿大

英國BNO入籍路徑明朗化，然而傳統移民國家加拿大，仍是不少港人目標。是次邀請

住在加拿大溫哥華20多年的全球樓行專欄作家李婉華，以及住在多倫多30年，楓之谷谷主的Peter神，介紹低門檻移民方案。

加拿大除了可以用聯邦快速移民（Express Entry），推出的評分標準Comprehensive Ranking System （CRS）方法移民外，還有省提名，今次重點講述「草原三省」的省提名方案，其中沙省只需3萬港元即可全家移民加拿大。

楓之谷已幫助3000人移民加拿大，此page不是移民顧問，不收費用，純粹支援性質。

直播平台

果燃台

全球樓行Fb Page

日期：9月28日（周一）

時間：20:30PM – 21:30PM

主持：Wendy

嘉賓：李婉華 全球樓行專欄作家

嘉賓：Peter 神 楓之谷谷主

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

上車必讀天書 「九成按」入市懶人包

點擊即睇《按揭必讀手冊》電子書

----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！