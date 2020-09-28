魚樂無窮｜炒股都要識執生（唐牛）

滙控（005）上星期在傳出遭中國納入不可靠實體清單後，兩日累跌逾7%，今日則在平保（2318）增持兼成為第一大股東下，急彈超過9%，齋睇股價大上大落，唔講以為係細價股興風作浪。分析指平保掃貨，意味不可靠實體清單消息可能係流料，帶動股價造好。不過反彈歸反彈，集團繼續冇息派、業績差、零憧憬，實在不宜沾手，有蟹貨就要把握逃生機會。

在不同直播平台都講過，現階段持貨水平偏低，一來看不清後市，二來大部份資金調配去新股大抽獎。後者目標非常清晰，搵熱門IPO做孖展，務求贏得幾多得幾多；看不清後市嘛，主要因為美國總統大選漸近，一單半單消息足以令金融市場反轉再反轉，資金早已用腳投票，大市亦因而由以往的向上趨勢，轉為橫行甚至偏軟格局。

十一長假期關係，北水將於今日起暫停，至10月8日（下周五）才復常。劇本，北水熱炒股期間會失去承托力，變相造就低吸良機。哪些是熱門股？不外乎海吉亞醫療（6078）、九毛九（9922）、農夫山泉（9633）等，當然，時間上或會有早有遲，最終會否大團圓結果亦是未知數，故參與其中，最緊要識執生。

唐牛

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